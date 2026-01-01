Staffel 2Folge 2
Willkommen in ChicagoJetzt kostenlos streamen
Boss
Folge 2: Willkommen in Chicago
55 Min.Ab 12
Nachdem sie von einem Unbekannten niedergeschossen wurde, schwebt Kanes Frau Meredith in Lebensgefahr. Es deutet einiges darauf hin, dass der Schütze eigentlich den Bürgermeister treffen wollte. Aber Kane verwendet nicht allzu viel Zeit darauf, sich Sorgen um seine Frau zu machen. Das von ihm angeschobene Projekt um die Sozialbausiedlung Lennox Gardens befindet sich in einer kritischen Phase, und sein Widersacher, Stadtrat Ross, wittert schon Morgenluft.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boss
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MMXI Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.