Boss
Staffel 2Folge 4
Folge 4: Nur eine von vielen

57 Min.Ab 12

Der Bürgermeister setzt zu einer großen Reinigungsaktion im Rathaus an. Dabei zeigt er nicht allzu viel Mitgefühl, denn selbst langjährige Weggefährten fallen der Säuberung zum Opfer und verschwinden in der Versenkung. Kane möchte damit vor allem erreichen, dass seine Verwaltung effizienter arbeitet. Zu Hause setzt er hingegen auf eine andere Strategie. Nachdem seine Tochter Emma wieder in ihr Elternhaus zurückgekehrt ist, hofft er auf eine Aussöhnung.

MOVIESPHERE
