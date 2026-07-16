Box oder Strafraum: Peter Filzmaier und Peter StögerJetzt kostenlos streamen
Box oder Strafraum - Der ORF Podcast
Folge vom 16.07.2026: Box oder Strafraum: Peter Filzmaier und Peter Stöger
52 Min.Folge vom 16.07.2026
Fußball ist ja für viele die schönste Nebensache der Welt, und wenn’s ums runde Leder geht, gehen die Gesprächsthemen nie aus. Zur 32. Episode von "Box oder Strafraum", dem ORF-Fußball-Podcast, begrüßt Thomas Seidl Peter Filzmaier und Peter Stöger.
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