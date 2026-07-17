Box oder Strafraum: Omar Sarsam und Herbert ProhaskaJetzt kostenlos streamen
Box oder Strafraum - Der ORF Podcast
Folge vom 17.07.2026: Box oder Strafraum: Omar Sarsam und Herbert Prohaska
52 Min.Folge vom 17.07.2026
Fußball ist ja für viele die schönste Nebensache der Welt, und wenn’s ums runde Leder geht, gehen die Gesprächsthemen nie aus. Zur 33. Episode von "Box oder Strafraum", dem ORF-Fußball-Podcast, begrüßt Thomas Seidl Omar Sarsam und Herbert Prohaska.
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