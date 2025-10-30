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Folge 10: Box: Sushi
5 Min.Folge vom 30.10.2025
Jetzt wird gekocht – und zwar japanisch. Schon mal was von Sushi Burgern gehört? Oder kennt ihr vielleicht Gemüsesushi-Kugeln? Wir zeigen euch, wie ihr das japanische Nationalgericht mal ein bisschen anders aussehen lassen könnt. In der … Sushi(koch)box! Bildquelle: ORF/Tower10
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