ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 21.10.2025
Folge 2: Box: Weltall

5 Min.Folge vom 21.10.2025

Heute wird’s außerirdisch kreativ! Wir backen Alien-Cupcakes, die nicht nur verrückt aussehen, sondern auch köstlich schmecken! Und: Nikodemus, Valerie und Mo basteln ein Spiel, bei dem sich Aliens ein spannendes Wettrennen liefern! Wie ihr dieses intergalaktische Spiel ganz einfach nachbauen könnt, das seht ihr in der Weltall-Box! Bildquelle: ORF/Tower10/

