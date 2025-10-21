BOX
Folge 2: Box: Weltall
Heute wird’s außerirdisch kreativ! Wir backen Alien-Cupcakes, die nicht nur verrückt aussehen, sondern auch köstlich schmecken! Und: Nikodemus, Valerie und Mo basteln ein Spiel, bei dem sich Aliens ein spannendes Wettrennen liefern! Wie ihr dieses intergalaktische Spiel ganz einfach nachbauen könnt, das seht ihr in der Weltall-Box! Bildquelle: ORF/Tower10/
