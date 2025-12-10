BOX
Folge 27: Box: Weihnachtsjause
6 Min.Folge vom 10.12.2025
Himmlisch süße Rentiere, köstliche Obst-Wichtel, schokoladige Schneemänner und knusprige Tannenbäume – das klingt doch nach der perfekten Adventjause! Wir zeigen euch, wie ihr diese weihnachtlichen Köstlichkeiten ganz einfach zubereiten könnt - in der … Weihnachtsjausenbox. Bildquelle: ORF/Tower10
