ORF KidsStaffel 1Folge 27vom 10.12.2025
6 Min.Folge vom 10.12.2025

Himmlisch süße Rentiere, köstliche Obst-Wichtel, schokoladige Schneemänner und knusprige Tannenbäume – das klingt doch nach der perfekten Adventjause! Wir zeigen euch, wie ihr diese weihnachtlichen Köstlichkeiten ganz einfach zubereiten könnt - in der … Weihnachtsjausenbox. Bildquelle: ORF/Tower10

