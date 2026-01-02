BOX
Folge 33: Box: Neujahr
6 Min.Folge vom 02.01.2026
Frohes neues Jahr! Wie sieht es denn mit euren Neujahrsvorsätzen aus? Wir haben eine Idee, wie ihr eure Wünsche für das neue Jahr, nicht aus dem Auge verliert. Und außerdem zeigen wir euch, wie ihr euch einen immer wieder verwendbaren Kalender ganz einfach selbst basteln könnt – in der Neujahrsbox! Bildquelle: ORF/Tower10/
