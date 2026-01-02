Zum Inhalt springenBarrierefrei
Box: Neujahr

ORF KidsStaffel 1Folge 33vom 02.01.2026
Box: Neujahr

Folge 33: Box: Neujahr

6 Min.Folge vom 02.01.2026

Frohes neues Jahr! Wie sieht es denn mit euren Neujahrsvorsätzen aus? Wir haben eine Idee, wie ihr eure Wünsche für das neue Jahr, nicht aus dem Auge verliert. Und außerdem zeigen wir euch, wie ihr euch einen immer wieder verwendbaren Kalender ganz einfach selbst basteln könnt – in der Neujahrsbox! Bildquelle: ORF/Tower10/

