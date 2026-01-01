Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story
Ab 12
Ab 12
Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story
Spektakuläre Showbühnen, kreischende Fans und Millionenverträge – doch hinter dem Erfolg der größten Boybands der 90er- und 2000er-Jahre verbargen sich oft Druck, Manipulation und persönliche Abstürze. Die neue, vierteilige Doku-Reihe blickt hinter die perfekte Pop-Fassade und zeigt die dunklen Seiten des Musikgeschäfts. Ehemalige Mitglieder von *NSYNC, den Backstreet Boys, 98 Degrees, O-Town oder LFO sprechen offen über Ruhm, finanzielle Ausbeutung, psychische Belastungen, Suchtprobleme und traumatische Erfahrungen in der Branche. Mit seltenen Einblicken, emotionalen Interviews und lange verschwiegenen Geschichten enthüllt die Serie den hohen Preis des Boyband-Hypes.
Genre:Dokumentation, Krimi, Musik
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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