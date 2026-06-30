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Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story

Der Preis der Harmonie

TLCStaffel 1Folge 1vom 30.06.2026
Der Preis der Harmonie

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Boy Band Confidential: Eine Hollywood-Demons-Story

Folge 1: Der Preis der Harmonie

89 Min.Folge vom 30.06.2026

In der ersten Episode werfen ehemalige Boyband-Stars einen schonungslosen Blick hinter die perfekte Pop-Fassade der 90er- und 2000er-Jahre. Joey Fatone von *NSYNC spricht offen über die geheimen Mechanismen hinter dem künstlich erschaffenen Superstar-Image und den enormen Druck der Branche. Auch Künstler von Boyz II Men, 98 Degrees und anderen Erfolgsbands erzählen von Machtkämpfen, finanzieller Ausbeutung, Kontrolle durch Manager und psychischer Belastung. Die Doku zeigt, welchen hohen Preis viele junge Musiker für Ruhm, Erfolg und Millionen Fans zahlen mussten.

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