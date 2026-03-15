Brasilien ungezähmt
Folge 4: Jaguar-Höhle
47 Min.Folge vom 15.03.2026
Das Pantanal in Brasilien ist das größte tropische Feuchtgebiet der Erde. Kletteräffchen, Fische, die für ihr Essen aus dem Wasser springen, und unzählige Vogelarten sind in diesem Ökosystem zu finden.
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Brasilien ungezähmt
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Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
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