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Brasilien ungezähmt

Teich der Wasserschweine

Blue AntStaffel 1Folge 7vom 15.03.2026
Teich der Wasserschweine

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Brasilien ungezähmt

Folge 7: Teich der Wasserschweine

47 Min.Folge vom 15.03.2026

Das Pantanal in Brasilien ist das größte tropische Feuchtgebiet der Erde. Kletteräffchen, Fische, die für ihr Essen aus dem Wasser springen, und unzählige Vogelarten sind in diesem Ökosystem zu finden.

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