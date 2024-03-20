Bratwurst & Baklava goes IstanbulJetzt kostenlos streamen
Bratwurst & Baklava - Die Show
Folge 1: Bratwurst & Baklava goes Istanbul
45 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 12
Vom Podcast auf die große TV-Bühne: Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer sind sich in ihrer Show für keinen Spaß zu schade. Von schmerzhafter Massage im Hamam und Elektroschock-Quiz bis zu Turnen im knappen Bodysuit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bratwurst & Baklava - Die Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool TV GmbH
Enthält Produktplatzierungen