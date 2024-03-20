Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bratwurst & Baklava - Die Show

Bratwurst & Baklava goes Istanbul

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 20.03.2024
Bratwurst & Baklava goes Istanbul

Bratwurst & Baklava goes IstanbulJetzt kostenlos streamen

Bratwurst & Baklava - Die Show

Folge 1: Bratwurst & Baklava goes Istanbul

45 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 12

Vom Podcast auf die große TV-Bühne: Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer sind sich in ihrer Show für keinen Spaß zu schade. Von schmerzhafter Massage im Hamam und Elektroschock-Quiz bis zu Turnen im knappen Bodysuit.

Bratwurst & Baklava - Die Show
ProSieben
Bratwurst & Baklava - Die Show

Bratwurst & Baklava - Die Show

