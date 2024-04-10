Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bratwurst & Baklava - Die Show

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 10.04.2024
48 Min.Folge vom 10.04.2024Ab 12

It's all about Fashion: Basti und Özcan waren auf einem türkischen Basar und haben sich mit "originalen" Designerklamotten eingekleidet und es ging für sie auf die Berlin Fashion Week. Außerdem duellierten sich die beiden im türkischen Öl-Ringen.

