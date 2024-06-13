Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bratwurst & Baklava - Die Show

Viva la Vorhaut - Basti holt seine Beschneidungsfeier nach

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 13.06.2024
Viva la Vorhaut - Basti holt seine Beschneidungsfeier nach

Bratwurst & Baklava - Die Show

Folge 2: Viva la Vorhaut - Basti holt seine Beschneidungsfeier nach

46 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12

Es war wieder viel los: Basti durfte seine Beschneidungsfeier nachholen, die beiden waren auf der Lebensmittelmesse und als Straßenmusiker unterwegs. Außerdem ist Horst Lichter zu Gast und es gibt ein Abendessen bei 300 km/h im Windkanal.

