NBCUniversalStaffel 1Folge 33
Folge 33: Die drei Sonnen

22 Min.Ab 12

Auf dem Planeten Neu-Texas leben die Menschen unter futuristischen Bedingungen wie im Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht Marshall Bravestarr, der über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. In seinem Kampf um Recht und Gerechtigkeit und in seinem Engagement für die Schwachen und Schutzlosen lässt Bravestarr niemals nach.

