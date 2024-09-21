BraveStarr
Folge 11: Erinnerungen
22 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Auf dem Planeten Neu-Texas leben die Menschen unter futuristischen Bedingungen wie im Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht Marshall Bravestarr, der über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. In seinem Kampf um Recht und Gerechtigkeit und in seinem Engagement für die Schwachen und Schutzlosen lässt Bravestarr niemals nach.
Genre:Animation, Kinder, Science Fiction, Western
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH