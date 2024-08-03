Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 1Folge 17vom 03.08.2024
22 Min.Folge vom 03.08.2024Ab 12

Auf dem Planeten Neu-Texas leben die Menschen unter futuristischen Bedingungen wie im Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht Marshall Bravestarr, der über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. In seinem Kampf um Recht und Gerechtigkeit und in seinem Engagement für die Schwachen und Schutzlosen lässt Bravestarr niemals nach.

