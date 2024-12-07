Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Versteck in der Wüste

Staffel 1Folge 42vom 07.12.2024
Das Versteck in der Wüste

Folge 42: Das Versteck in der Wüste

22 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Auf dem Planeten Neu-Texas leben die Menschen unter futuristischen Bedingungen wie im Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht Marshall Bravestarr, der über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. In seinem Kampf um Recht und Gerechtigkeit und in seinem Engagement für die Schwachen und Schutzlosen lässt Bravestarr niemals nach.

