Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BraveStarr

Kleine Lüge, große Wirkung

NBCUniversalStaffel 1Folge 51
Kleine Lüge, große Wirkung

Kleine Lüge, große WirkungJetzt kostenlos streamen

BraveStarr

Folge 51: Kleine Lüge, große Wirkung

22 Min.Ab 12

Auf dem Planeten Neu-Texas leben die Menschen unter futuristischen Bedingungen wie im Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht Marshall Bravestarr, der über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. In seinem Kampf um Recht und Gerechtigkeit und in seinem Engagement für die Schwachen und Schutzlosen lässt Bravestarr niemals nach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

BraveStarr
NBCUniversal
BraveStarr

BraveStarr

Alle 1 Staffeln und Folgen