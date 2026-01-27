Zum Inhalt springenBarrierefrei
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: Überlebenskampf Medien

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 27.01.2026
Folge 1: Breaking Media: Überlebenskampf Medien

28 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 6

"Breaking Media" ist das neue Sender-übergreifende Medienkompetenzmagazin. Ziel dessen ist eine spannende Aufbereitung zur Aufklärung über Medienmechanismen, Sensibilisierung für Desinformation und Fake News, Förderung digitaler Selbstbestimmung sowie Bewusstseinsschärfung der Rolle nationaler Medien und lokaler Inhalte für eine abgesicherte Demokratie. Durch die Sendung führt Moderatorin Gundula Geiginger.

