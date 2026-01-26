Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit
Folge 1: Zerstörer im Visier
44 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
An der Grenze zu Frankreich arbeiten deutsche und französische Beamte eng zusammen. Dort geraten in dieser Folge Motorradfahrer in den Fokus, die mit Vollgas über die Landstraßen rasen. Am Bahnhof Gesundbrunnen in Berlin bringt ein S-Bahn-Surfer die Einsatzkräfte an ihre Grenzen. Am Flughafen Berlin Brandenburg verläuft die Sicherheitskontrolle wie gewohnt – bis ein kleines Gefäß mit Pillen plötzlich für Aufsehen sorgt. Und auf der Ostsee nimmt die Besatzung der BP 82 „Bamberg“ Kurs auf ein russisches Marineschiff, das die europäischen Gewässer durchquert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Journal, Documentary
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.