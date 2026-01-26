Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit

Zerstörer im Visier

DMAXStaffel 1Folge 1vom 26.01.2026
44 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

An der Grenze zu Frankreich arbeiten deutsche und französische Beamte eng zusammen. Dort geraten in dieser Folge Motorradfahrer in den Fokus, die mit Vollgas über die Landstraßen rasen. Am Bahnhof Gesundbrunnen in Berlin bringt ein S-Bahn-Surfer die Einsatzkräfte an ihre Grenzen. Am Flughafen Berlin Brandenburg verläuft die Sicherheitskontrolle wie gewohnt – bis ein kleines Gefäß mit Pillen plötzlich für Aufsehen sorgt. Und auf der Ostsee nimmt die Besatzung der BP 82 „Bamberg“ Kurs auf ein russisches Marineschiff, das die europäischen Gewässer durchquert.

