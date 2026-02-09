Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit

Einreise verboten!

DMAXStaffel 1Folge 3vom 09.02.2026
Folge 3: Einreise verboten!

45 Min.Folge vom 09.02.2026

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof versuchen zwei Bundespolizisten, einen renitenten Fahrgast ohne Ticket zur Feststellung seiner Personalien zu bewegen – notfalls auch mit Zwangsmaßnahmen. Ein weiterer Einsatz aufgrund eines Zugausfalls sorgt für zusätzliche Anspannung. Dennoch bleiben die Beamten besonnen. Am Flughafen Berlin-Brandenburg verweigert die Bundespolizei einer Frau aus Serbien die Einreise. Und die Besatzung des Hochseepatrouillenboots BP 82 „Bamberg“ trainiert für den Ernstfall. Bei der Übung mit einem Hubschrauber ist volle Konzentration erforderlich.

