Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit
Folge 3: Einreise verboten!
45 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Am Düsseldorfer Hauptbahnhof versuchen zwei Bundespolizisten, einen renitenten Fahrgast ohne Ticket zur Feststellung seiner Personalien zu bewegen – notfalls auch mit Zwangsmaßnahmen. Ein weiterer Einsatz aufgrund eines Zugausfalls sorgt für zusätzliche Anspannung. Dennoch bleiben die Beamten besonnen. Am Flughafen Berlin-Brandenburg verweigert die Bundespolizei einer Frau aus Serbien die Einreise. Und die Besatzung des Hochseepatrouillenboots BP 82 „Bamberg“ trainiert für den Ernstfall. Bei der Übung mit einem Hubschrauber ist volle Konzentration erforderlich.
