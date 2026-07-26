Feuer frei! - Das Waffenarsenal der BundeswehrJetzt kostenlos streamen
BUNDESWEHR
Folge vom 26.07.2026: Feuer frei! - Das Waffenarsenal der Bundeswehr
52 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Die Schlagkraft einer Armee hängt entscheidend von den Waffen ab, die sich in ihrem Arsenal befinden. Das gilt auch für die Bundeswehr. Obwohl über ihre Einsatzbereitschaft viel diskutiert wird, verfügt die Bundeswehr über hochmoderne und effektive Waffensysteme. Einige dieser Systeme sind in den vergangenen Jahrzehnten bereits erfolgreich bei Auslandmissionen eingesetzt worden. Sie eignen sich im Kampf gegen kleinere Terrororganisationen oder zum Schutz von Feldlagern in Kriegsgebieten.
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Genre:Dokumentation, Militär
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt