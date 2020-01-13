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Bundeswirtshausspiele

Die Bundeswirtshausspiele #1: Hillinger vs. Assinger

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 13.01.2020
Die Bundeswirtshausspiele #1: Hillinger vs. Assinger

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Bundeswirtshausspiele

Folge 1: Die Bundeswirtshausspiele #1: Hillinger vs. Assinger

110 Min.Folge vom 13.01.2020Ab 6

Von XXL- Wuzzeln, über Nageln, Fingerhakeln bis hin zu Quiz-Spielen – Wer kann mit Kraft, Wissen, Geschicklichkeit oder mentaler Stärke den Bundeswirtshaus-Meisterteller in sein Bundesland holen? Den Auftakt macht das Duell Leo Hillinger gegen Armin Assinger und damit der Kampf Burgenland gegen Kärnten.

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