Die Bundeswirtshausspiele #1: Hillinger vs. Assinger Jetzt kostenlos streamen
Bundeswirtshausspiele
Folge 1: Die Bundeswirtshausspiele #1: Hillinger vs. Assinger
110 Min.Folge vom 13.01.2020Ab 6
Von XXL- Wuzzeln, über Nageln, Fingerhakeln bis hin zu Quiz-Spielen – Wer kann mit Kraft, Wissen, Geschicklichkeit oder mentaler Stärke den Bundeswirtshaus-Meisterteller in sein Bundesland holen? Den Auftakt macht das Duell Leo Hillinger gegen Armin Assinger und damit der Kampf Burgenland gegen Kärnten.
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