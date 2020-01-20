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Bundeswirtshausspiele

Die Bundeswirtshausspiele #2: Polster vs. Pocher

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 20.01.2020
Die Bundeswirtshausspiele #2: Polster vs. Pocher

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Folge 2: Die Bundeswirtshausspiele #2: Polster vs. Pocher

117 Min.Folge vom 20.01.2020Ab 6

Von XXL- Wuzzeln, über Nageln, Fingerhakeln bis hin zu Quiz-Spielen – Wer kann mit Kraft, Wissen, Geschicklichkeit oder mentaler Stärke den Bundeswirtshaus-Meisterteller holen? In der zweiten Ausgabe kommt es zum Duell Toni Polster gegen Oliver Pocher und damit zum Ländermatch zwischen Österreich und Deutschland.

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