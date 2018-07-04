Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 04.07.2018: Die Wasserspeier-Torte
22 Min.Folge vom 04.07.2018
Ein Autor feiert die Veröffentlichung seines neuen Romans und bestellt bei Buddy eine Torte, die zum Inhalt passt: einen gotischen Wasserspeier mit Fratzengesicht, der aber äußerst lecker schmecken soll. Buddy und sein Team geben alles, um einen besonders grotesken Kuchen zu kreieren. Dann bekommt Mary eine Housewarming-Kuchen-Order mit dem Thema „Ananas“. Da die tropischen Früchte ein Symbol für Gastfreundschaft sind, entwirft der Cake Boss eine Torte, die nicht nur nach Ananas schmeckt, sondern auch so aussieht. Außerdem: Die Valastro-Frauen räumen die Wohnung ihrer Mutter aus und stoßen dabei auf großartige Familienfotos.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.