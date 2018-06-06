Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 06.06.2018: Der Tag der Toten
22 Min.Folge vom 06.06.2018
In der Konditorei geht eine Last-minute-Anfrage ein, die Buddy nicht ablehnen kann: Carlo und Bella, die Kinder seiner Schwester Lisa, feiern mit ihren Freunden eine Halloween-Kürbis-Party und wünschen sich eine Torte, die zum Thema passt. Der Kuchen soll gruselig aussehen, aber besonders süß und lecker schmecken. Buddy plädiert für eine herbstliche Füllung mit Apfel-Zimt-Aroma. Dann steht ein Kuchen zur Feier des „Tages der Toten“ auf dem Plan, dem wichtigsten Fest in Mexiko, bei dem die Seelen der Verstorbenen zusammen mit den Lebenden feiern. Dem Cake Boss schwebt sofort eine Deko aus Zucker-Totenschädeln und tanzenden Skeletten vor.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.