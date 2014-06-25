Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 25.06.2014
22 Min.Folge vom 25.06.2014Ab 6

In dieser Episode hat Buddy eine echte Herausforderung zu bewältigen: Ein preisgekrönter Rennfahrer bestellt in Carlo’s Bakery eine riesige Oldtimer-Race-Kart-Torte für seine jährliche Familienfeier. Die Kreation und Herstellung des Kuchens ist dabei noch vergleichsweise einfach. Weitaus schwieriger wird es, das Kunstwerk fahrfähig zu machen. Und dann gibt es noch eine große Jubiläumsparty: Ein alter Freund der Valastro-Familie wird 101 Jahre alt.

