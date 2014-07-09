Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 09.07.2014: Der "Kuhchen"
22 Min.Folge vom 09.07.2014Ab 6
Familie Klein bestellt bei Buddy und seinem Team eine Torte, die ein Abbild ihrer preisgekrönten Milchkuh Eden darstellt. Doch das süße Kunstwerk soll nicht nur so aussehen wie die Super-Kuh, sondern auch Milch geben! Nächster Back-Auftrag dieser Woche: ein Anti-Heimweh-Kuchen für den achtjährigen Gibson, der mit seiner Familie erst kürzlich nach Hoboken gezogen ist. Um den Jungen aufzumuntern, organisieren seine Eltern ein Straßenfest und haben dafür eine riesige Pop-Tarts-Torte beim „Cake Boss“ geordert.
