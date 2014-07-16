Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

TLCFolge vom 16.07.2014
22 Min.Folge vom 16.07.2014Ab 6

In dieser Episode darf Buddy Valastro eine Hochzeitstorte kreieren, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat: Da die Brautleute eingefleischte Dino-Fans sind, muss der „Cake Boss“ auf Rosen und Schleifen verzichten und sich stattdessen Anregungen im Paläontologischen Museum holen, um den gewünschten Dryptosaurus-Kuchen naturgetreu hinzubekommen. Und die Hochzeitsromantik ist ansteckend: Nach zehn glücklichen Jahren mit seiner geliebten Lisa erneuert Buddy sein Eheversprechen.

