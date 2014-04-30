Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
22 Min.Folge vom 30.04.2014Ab 6

Diese Woche steht in Carlo’s Bäckerei unter dem Motto „Wünsch Dir was“. Zusammen mit einer Stiftung, die sich um schwerkranke Kinder kümmert, erfüllt der Cake Boss einige Herzenswünsche: Er lädt vier kleine Patienten, die später mal Konditor werden möchten, in seine Bäckerei ein und zeigt ihnen, wie man die schönsten Torten bäckt. Außerdem überrascht er die Make-a-Wish-Stiftung mit einem grandiosen Heißluftballon-Kuchen.

