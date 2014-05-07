Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 07.05.2014: Familienzuwachs
22 Min.Folge vom 07.05.2014Ab 6
Buddy Valastro versucht, weniger zu arbeiten und mehr Zeit mit seiner Frau Lisa und dem neu geborenen Baby zu verbringen. Doch das ist leichter gesagt als getan, da die Woche mit einem recht anspruchsvollen Auftrag beginnt: Zwei sportbegeisterte Jungs wünschen sich eine Eishockey-Torte mit zwei Mannschaften, Schiedsrichter, Toren und allem, was dazu gehört. Außerdem soll der Kuchen im Stil eines Kickertisches gestaltet werden und voll funktionsfähig sein. Hier ist wieder mal Buddys technisches Know-how gefragt.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.