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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Familienzuwachs

TLCFolge vom 07.05.2014
Familienzuwachs

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 07.05.2014: Familienzuwachs

22 Min.Folge vom 07.05.2014Ab 6

Buddy Valastro versucht, weniger zu arbeiten und mehr Zeit mit seiner Frau Lisa und dem neu geborenen Baby zu verbringen. Doch das ist leichter gesagt als getan, da die Woche mit einem recht anspruchsvollen Auftrag beginnt: Zwei sportbegeisterte Jungs wünschen sich eine Eishockey-Torte mit zwei Mannschaften, Schiedsrichter, Toren und allem, was dazu gehört. Außerdem soll der Kuchen im Stil eines Kickertisches gestaltet werden und voll funktionsfähig sein. Hier ist wieder mal Buddys technisches Know-how gefragt.

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