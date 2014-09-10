Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 10.09.2014: Eine himmlische Torte
23 Min.Folge vom 10.09.2014Ab 6
Buddy Valastro hat einen überirdischen Geistesblitz, als Pater Bob einen Kuchen für ein Ehrenmitglied seiner Kirche bestellt. Mit Feuereifer machen sich die Jungs an die Arbeit, rühren, kneten und verzieren mit Hingabe, bis der „Cake Boss“ auf die Uhr schaut: Die Konditoren haben sich für ihre himmlische Torte so viel vorgenommen, dass das Meisterwerk wohl nicht rechtzeitig fertig wird. Und der Zeitdruck nimmt zu, da für Dannys 50. Geburtstag auch noch eine große Überraschungsparty vorbereitet werden muss.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.