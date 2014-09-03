Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 03.09.2014: Pool-Party
23 Min.Folge vom 03.09.2014Ab 6
Die besten Freunde sollen die tollsten Torten bekommen! Deshalb gibt sich Buddy Valastro besondere Mühe, einen gigantischen Müllwagen-Kuchen inklusive essbarer Abfall-Deko für einen guten Freund der Familie zu backen. Auch zwei Kundinnen aus einer Wasserballett-Mannschaft sind begeistert, als der „Cake Boss“ ein echtes Tortenkunstwerk für ihren guten Freund und Teamgründer zaubert. Leider sorgt Buddys Schwester Mary wieder einmal für Stunk in der Backstube und verdirbt allen die gute Laune.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.