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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Der Tadsch Mahal in Hoboken

TLCFolge vom 31.05.2017
Der Tadsch Mahal in Hoboken

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 31.05.2017: Der Tadsch Mahal in Hoboken

22 Min.Folge vom 31.05.2017

Ryan und Sasha aus Indien stehen kurz vor ihrer Heirat. Da es die Hochzeit des Jahres werden soll, muss natürlich auch die Torte groß und überaus prächtig sein. Der Bräutigam wünscht sich ein Motiv, das ebenso schön ist wie seine Zukünftige, und erwärmt sich schließlich für den Tadsch Mahal, den Shah Jahan für seine Lieblingsfrau erbauen ließ. Zur Feier sind etwa 400 Gäste geladen, und auch Buddys Schwester Mary, bei der Ryan die Torte bestellt, wird spontan eingeladen. Aus Traditionsgründen soll sie im Sari kommen. Währenddessen trommelt der Cake Boss seine ganze Mannschaft zusammen, denn bei der gigantischen Tadsch-Mahal-Torte wird jede Hand gebraucht.

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