Calvin am Goldstrand
Folge 10: Episode 10
29 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 16
Calvin wacht nach der Party mit einem dicken Schädel auf - und nicht nur das: Er hat auch einen Filmriss. Umso blöder ist es, dass sich die anderen sehr gut an sein Verhalten auf der Feier erinnern können. Es bleibt abzuwarten, ob sein Partykonzept schlussendlich aufgegangen ist ...
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen