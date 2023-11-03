Calvin am Goldstrand
Folge 4: Episode 4
28 Min.Folge vom 03.11.2023Ab 16
Calvin Kleinen hat alle Hände voll zu tun, als er bemerkt, dass nicht jeder in seinem Team an einem Strang zieht. Doch nicht nur das, der Goldstrandchef macht ihm deutlich, dass er sich an die Regeln halten muss, um eine Chance auf der Partymeile zu bekommen.
