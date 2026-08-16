Campsite: Der beste PlatzJetzt kostenlos streamen
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Folge 11: Campsite: Der beste Platz
6 Min.Folge vom 16.08.2026
Silje möchte mit ihren Freundinnen einen entspannten Tag an ihrem Lieblingsplatz verbringen, aber immer kommt etwas dazwischen. Zuerst lassen sich die Mädchen von Mattis ablenken und dann besezten auch noch ein paar Rowdys ihren Lieblingsplatz. Wird Silje doch noch zu ihrem Entspannungstag kommen? Bildquelle: ORF/Beta Film/NRK/Annicken Aasheim/Alvilde Naterstad
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