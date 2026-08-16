Campsite: Der Revolver ist wegJetzt kostenlos streamen
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Folge 13: Campsite: Der Revolver ist weg
5 Min.Folge vom 16.08.2026
Beim gemeinsamen Krimi-Brettspiel kommt ein kleiner Plastikrevolver abhanden. Sebbe beschuldigt William, Anja und Mattis, den Revolver verschlampt zu haben. Werden sich die Freunde zusammenraufen und mit vereinten Kräften die Spielfigur wiederfinden? Bildquelle: ORF/Beta Film/NRK/Annicken Aasheim/Alvilde Naterstad
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