Cash für Chrom
Folge vom 10.12.2019: Auf den letzten Drücker
44 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12
Der Kunde ist 600 Kilometer weit angereist, um einen 66er Lincoln Continental zu begutachten. Aber bei der Probefahrt kommen dem Autoliebhaber Zweifel. Klaus Borrmann muss in dieser Folge Überzeugungsarbeit leisten, damit der Deal nicht den Bach runtergeht. In der Werkstatt ziehen sich derweil die Reparaturen an einem 63er Ford Thunderbird in die Länge - und der Eigentümer des Wagens scharrt mit den Füßen. Wenn die „Route 66“-Crew das Problem nicht in den Griff bekommt, verlieren die Jungs möglicherweise einen zahlungskräftigen Stammkunden.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4: Warner Bros. Discovery, Inc.