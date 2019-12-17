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Cash für Chrom

Die Verwandlung

DMAXFolge vom 17.12.2019
Die Verwandlung

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Cash für Chrom

Folge vom 17.12.2019: Die Verwandlung

45 Min.Folge vom 17.12.2019Ab 12

Kunde Tim möchte einen Ford F250 Pick-up für seine Tochter kaufen. Bevor der 30 Jahre alte Ami-Schlitten den Besitzer wechselt, wird er von der „Route 66“-Crew fachmännisch aufgehübscht. Für Autobesitzer Schecky erledigt das Team zudem einen Spezialauftrag. Die US-Car-Experten installieren eine Hebebühne auf der Ladefläche seines Trucks. Und zwei unscheinbare Autokäufer entpuppen sich als Oldtimer-Sammler im großen Stil. Der Besuch in den heiligen Hallen der Kfz-Liebhaber wird für Klaus Borrmann zu einer emotionalen Zeitreise in die eigene Kindheit.

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