Castle
Folge 21: Kopfjäger
42 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Castle hat mal wieder seine Muse verlassen, als Detective Slaughter sein Interesse weckt. Beckett hat zurzeit ohnehin keine Zeit für ihn, da sie sich auf eine Verhandlung vorbereitet. Deshalb bittet er den raubeinigen Cop aus dem Gang-Dezernat, ihn bei dessen aktuellem Fall begleiten zu dürfen: Ein Junge aus der Westies-Gang wurde tot aufgefunden - in seiner Tasche waren drei abgetrennte Köpfe. Bald lernt Castle Slaughters reichlich unorthodoxe Ermittlungsmethoden kennen.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
