Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Für immer

Kabel EinsStaffel 4Folge 23vom 02.01.2026
Für immer

Für immerJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 23: Für immer

42 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Zunächst scheint es ein gewöhnlicher Mordfall zu sein: Beckett und Castle sollen den gewaltsamen Tod eines Einbrechers aufklären. Doch dann stellt sich heraus, dass der Mann von demselben Täter erschossen wurde, der während Montgomerys Beerdigung auf Beckett gefeuert hat. Kate, die gerade auf dem besten Weg war, den Vorfall zu verarbeiten, hängt sich mit aller Kraft in den Fall rein. Trotz Castles Bedenken wagt sie sich auf die Suche nach dem Schützen - und Castle steigt aus.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen