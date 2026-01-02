Castle
Folge 23: Für immer
42 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Zunächst scheint es ein gewöhnlicher Mordfall zu sein: Beckett und Castle sollen den gewaltsamen Tod eines Einbrechers aufklären. Doch dann stellt sich heraus, dass der Mann von demselben Täter erschossen wurde, der während Montgomerys Beerdigung auf Beckett gefeuert hat. Kate, die gerade auf dem besten Weg war, den Vorfall zu verarbeiten, hängt sich mit aller Kraft in den Fall rein. Trotz Castles Bedenken wagt sie sich auf die Suche nach dem Schützen - und Castle steigt aus.
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
