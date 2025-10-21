Castle
Folge 23: Die Maske des Mörders
42 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 16
Castle wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert und in seine Kindheit zurückversetzt: Ein Mordopfer wird im gleichen Zustand gefunden wie die Leiche, die Castle als Junge im Wald entdeckt hat. Auch die Maske des Mörders ist identisch mit der des damaligen Killers. Castle wird auf eine harte Probe gestellt, als er während der Ermittlungen plötzlich dem Mann gegenübersteht, der ihn als Kind bedrohte ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren