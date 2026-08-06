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Überwachung

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 16: Überwachung

9 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

In Deutschland wird der öffentliche Raum zunehmend von unzähligen Kameras überwacht und auch der Moderator hat das Gefühl, im Studio irgendwie von Kameras beobachtet zu werden. Die Sendung geht darauf ein, ob die Freiheit noch zu retten ist.

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