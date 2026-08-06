Staffel 1Folge 16vom 06.08.2026
ÜberwachungJetzt kostenlos streamen
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 16: Überwachung
9 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
In Deutschland wird der öffentliche Raum zunehmend von unzähligen Kameras überwacht und auch der Moderator hat das Gefühl, im Studio irgendwie von Kameras beobachtet zu werden. Die Sendung geht darauf ein, ob die Freiheit noch zu retten ist.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany