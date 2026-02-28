Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Celebrity DIY: Stars packen an

Jeremy Renner

sixxStaffel 1Folge 2vom 02.04.2026
Jeremy Renner

Jeremy RennerJetzt kostenlos streamen

Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 2: Jeremy Renner

42 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6

Schauspieler Jeremy Renner möchte seine Mutter mit einer Renovierung überraschen. Während sie drei Wochen im Urlaub ist, verschönert Renner gemeinsam mit den Umbau-Experten Jonathan und Drew Scott die Wohnung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Celebrity DIY: Stars packen an
sixx
Celebrity DIY: Stars packen an

Celebrity DIY: Stars packen an

Alle 3 Staffeln und Folgen