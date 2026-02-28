Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 2: Jeremy Renner
42 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Schauspieler Jeremy Renner möchte seine Mutter mit einer Renovierung überraschen. Während sie drei Wochen im Urlaub ist, verschönert Renner gemeinsam mit den Umbau-Experten Jonathan und Drew Scott die Wohnung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH