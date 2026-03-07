Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 3: Viola Davis
42 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 6
Viola Davis überrascht ihre beste Freundin mit einer kompletten Hausrenovierung. Gemeinsam mit den Umbau-Experten Jonathan und Drew Scott verwandelt die Schauspielerin das Haus in ein modernes Zuhause für die gesamte Familie.
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Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Warner Bros. Entertainment GmbH