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Celebrity DIY: Stars packen an

Viola Davis

sixxStaffel 1Folge 3vom 07.03.2026
Viola Davis

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 3: Viola Davis

42 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 6

Viola Davis überrascht ihre beste Freundin mit einer kompletten Hausrenovierung. Gemeinsam mit den Umbau-Experten Jonathan und Drew Scott verwandelt die Schauspielerin das Haus in ein modernes Zuhause für die gesamte Familie.

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