Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 14: Snoop Dogg
44 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6
Hip-Hop-Legende Snoop Dogg überrascht seinen engen Freund Commish mit einer Renovierung. Seit über 15 Jahren leitet Commish die Snoop Youth Football League und hat damit das Leben unzähliger Kinder nachhaltig verändert. Mit der Hilfe der Umbau-Profis Jonathan und Drew Scott verwandelt Snoop Dogg die alte Garage seines Freundes in ein modernes Büro.
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Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Entertainment GmbH