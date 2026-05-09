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Celebrity DIY: Stars packen an

Snoop Dogg

sixxStaffel 2Folge 14vom 09.05.2026
Snoop Dogg

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 14: Snoop Dogg

44 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6

Hip-Hop-Legende Snoop Dogg überrascht seinen engen Freund Commish mit einer Renovierung. Seit über 15 Jahren leitet Commish die Snoop Youth Football League und hat damit das Leben unzähliger Kinder nachhaltig verändert. Mit der Hilfe der Umbau-Profis Jonathan und Drew Scott verwandelt Snoop Dogg die alte Garage seines Freundes in ein modernes Büro.

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