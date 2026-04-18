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Celebrity DIY: Stars packen an

Gwyneth Paltrow

sixxStaffel 2Folge 9vom 18.04.2026
Gwyneth Paltrow

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 9: Gwyneth Paltrow

44 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6

Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow möchte sich bei ihrem langjährigen Assistenten Kevin revanchieren, der seit über einem Jahrzehnt an ihrer Seite ist. Kevin hat ein Haus erworben, doch nach dem Kauf wurden unerwartete Probleme entdeckt. Während Kevin notgedrungen in seiner Mietwohnung bleibt, nutzt Gwyneth die Gelegenheit für eine große Überraschung: Gemeinsam mit Jonathan und Drew Scott verwandelt sie das veraltete Anwesen in ein modernes mediterranes Traumhaus.

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